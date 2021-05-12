民進黨市議員江肇國（左）等說，台中市防疫人員，竟只有372人接種疫苗。（陳世宗攝）

國內疫情爆發性升溫，台中市議會藍、綠議員12日異口同聲，要求市府應「超前部署」提早升級防疫規格，才不會措手不及；市議員李中建議市府籌募預算替市民採購輝瑞BNT疫苗並免費接種。中市衛生局強調，將配合中央政策，依中央公布接種順序及配撥疫苗提供接種服務。

藍營市議員楊正中、劉士洲、朱暖英等指出，國內疫情有擴大趨勢，但台中市府現在防疫作為均是二級開設的規格，一旦中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣佈變三級時，台中市府要如何因應？市府應超前部署防疫，自行先升級防疫規格，妥善規畫應對才是。

綠營江肇國、林德宇等表示，台中市已有1萬3822人接種疫苗，施打率僅有全市千分之5。民政、社政、衛政系統等，第一線防疫人員竟只有372位接種疫苗，第五類警、憲人員只有140人施打疫苗；市府應鼓勵常接觸民眾的公務人員施打，勿置防疫人員及民眾於險境。

李中說，台中總人口約280萬人，如要產生群體免疫，市政府應採購約350萬劑輝瑞BNT疫苗（第一劑加第二劑），以輝瑞BNT疫苗一支45美元計算，市府編列不超過50億即可落實政策；攸關市民健康與生命安全，市府要積極應對，即便賣地來籌措財源相信市民也贊同。

衛生局表示，市府已於5月5日防疫會議中，請各相關局處首長鼓勵同仁儘速接種，另持續掌握防疫相關一線人員接種進度，加強催種作業保護一線人員安全。

衛生局強調，自購疫苗經詢疾病管制署表示，無論國外進口或國內自製COVID-19疫苗，依我國藥事法第48條第2款規定，需經中央衛生主管機關專案核准，始得製造或輸入；「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」訂定「大陸物品之輸入管理規定」，人類醫藥用疫苗屬於「不准輸入項目」。

(中時 )