國家指定的重要民俗「西港刈香」即將在下周登場，但國內新冠肺炎疫情升溫，主辦的台南市西港慶安宮12日緊急開會討論因應方案，最終決議延期。慶安宮總幹事方一峰表示，下午與台南市政府進行磋商，決定取消原訂5月22至31日的西港刈香，並視未來疫情發展舉辦。

有「台灣第一香」稱譽的國定民俗「西港刈香」，保持3年1科刈香至今237年，在台南市西港、佳里、七股、安定、安南等5區展開，涵蓋了曾文溪沿岸96個村落，各庄頭自組文、武陣頭，參與人數眾多。

今年第80香科訂於5月23日南巡府城，5月27日到鹿耳門天后宮請媽祖，5月28日至30日進行「3日香」遶境，5月31日「送王」燒王船。有鑑於出現多起感染源不明之本土病例，西港慶安宮和台南市政府討論因應措施。

方一峰說，西港刈香以往在平日舉辦時，不包含工作人員和陣頭，參與民眾多達上萬人，今年的活動又逢周末假期，人潮想必更多。現在防疫為第二級警戒，停辦室外500人以上、室內100人以上集會活動；廟方可以管制自己參與的人在500以內，但信徒要來，廟方不能拒絕。

「200多年來從未停辦過！」方一峰指出，廟方下午擲筊請示神明「是否延期或取消」，結果詢問延期時，獲神明允准，故遵照神明指示辦理。廟內靜態科儀照常舉行，除了工作人員，一般民眾禁止入內；另其餘陣頭演出、遶境、燒王船等皆延期。

(中時 )