愛情從來沒有道理可言，有些人面對心儀的對象，會表現得特別熱情，不過有些人卻顯得古怪，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座男女，整天渴望早日脫單，但是一旦有人對自己釋出好感，就會立刻躲得不見人影；或是面對心儀對象，也會因為害怕受傷害不敢主動出擊，而錯失真愛。

巨蟹座：

個性溫柔的巨蟹座在帶給別人溫暖的同時，也渴望得到別人同等的關愛，但或許是因為害怕受傷害或是自卑心作祟，他們每次遇到主動示好的對象時，一方面會感到開心，一方面又會害怕對方只是一時興起而已，內心相當糾結。此外，巨蟹座也很難放下身段去追求真愛，因此脫單的難度甚高。

金牛座：

金牛座相當渴望愛情和家庭，不過對待感情卻是想得多做得少，除了因為他們的性格太悶，既不會找話題，也不會主動出擊之外，面對心儀的對象，總是會感到莫名害羞和不自在，有時候甚至會讓對方誤以為金牛座對自己的印象很差，因此還是要適時學會表達自己心意，才有助於脫單。

天蠍座：

敏感多疑的天蠍座不相信愛情，當有人釋出好感時，他們會多方考證，必須要有足夠多的跡象顯示對方是真愛，他們才會試著接受，只能說天蠍座對待愛情過於謹慎，他們寧願錯失戀愛機會，也不願在愛情裡受傷害。

水瓶座：

尊崇佛性戀愛的水瓶座一直都渴望脫單，但他們又不願主動示愛，只會盲目堅信未來一定會有一個懂自己的靈魂伴侶出現，不過事實證明，脫單不能只是想想，要付出行動力才有可能追愛成功。

(中時新聞網)