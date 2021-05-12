蘭嶼的龍涎香經鑑定是真品，而且從小抹香鯨體內排出，重量近4公斤。（李宇真提供）

蘭嶼達悟族人李宇真去年在海邊釣魚時撿到散發著異香的怪石，經國立自然科學博物館DNA鑑識為「小抹香鯨」所有，高雄大學副教授鄭竣亦也以核磁共振技術判定為「龍涎香」無誤。李宇真說，目前買家出價都遠低於市場行情，仍待價而沽，希望能為兒子一圓民宿夢。

李宇真表示，自然科學博物館研究人員日前親赴蘭嶼取樣，經DNA比對，確認他撿到這塊龍涎香是源自小抹香鯨體內。而高雄大學生命科學系副教授鄭竣亦去年利用「核磁共振光譜技術」協助鑑定，經2次檢驗，判定就是龍涎香無誤。

李宇真意外撿到異寶，並沒有像外界形容的「一夕致富」，他說，龍涎香在國外紀錄1公斤可賣到5萬美元，他撿到的這塊龍涎香將近4公斤，換算成台幣約600萬元，目前已有兩三位買家出價，但是數字差距太大，希望有適當的買主出現。

53歲的李宇真10多歲就到外縣市從事板模工，10多年前為了照顧兒子返鄉務農，家境清苦；去年3月在海邊釣魚，中午收竿時突然聞到1股異香，循著香味找到1塊石頭，當時不知何物，他一直覺得，這是父親在天之靈的庇蔭。

李宇真獨子目前讀高三，眼看即將畢業，不願見到愛兒離鄉背井，希望這塊龍涎香能賣到好價錢，蓋個房子經營民宿或做小生意，兒子就可以留在身邊。

根據文獻，龍涎香是抹香鯨排泄物，也就是吞食烏賊、章魚等軟體動物，無法消化部位堆積腸道被分泌物包覆，形成蠟狀硬塊；《本草綱目》視為珍貴藥材，在西方則做為高級香水定香劑。

(中時 )