陳沂深夜直播戰「雞排妹」鄭家純爆出案外案！有著F罩杯火辣身材的網紅橫綱凱咪（Aqq cami）12日接受《中時新聞網》獨家專訪自曝臉書粉專遭停權，原因竟是轉貼了雞排妹的大尺度照片。凱咪提出質疑，為什麼雞排妹上傳同一張照片都沒事，自己只是好奇轉貼粉專卻被消失，控訴臉書雙標，直言「難道就因為她選對顏色站對邊就有神功護體，做什麼事都是安全的都沒有關係？」

橫綱凱咪指出，雞排妹跟陳沂的直播大戰根本不關她的事，並表示當下看直播只覺得她們都在鬼打牆也沒什麼好看的。但因這個事件，讓她更關注到雞排妹臉書有只遮兩點的裸露宣傳照，對於臉書審核照片的機制有質疑，所以在自己的粉專發表看法。沒想到卻掀起網友的熱烈討論，大部分在底下留言的網友都認為就是因為雞排妹偏綠有特權、有滿滿的台灣價值，所以雞排妹貼大尺度照片都不會違規。

「我把她的照片馬到都看不清楚了，難不成因為自己多打了馬賽克所以不合法？」橫綱凱咪說，政治搞雙標就算了，但為什麼臉書也出現這種雙標，她強調自己並沒有任何的政黨派別，她的粉專因為雞排妹的照片被停權禁言真的是很冤枉，她也無奈表示，如果有顏色就可以像雞排妹這樣神功護體，那也難怪最近焦糖哥哥會選擇要加入民進黨去拿個顏色。

橫綱凱咪獨家專訪由此觀看

(中時新聞網)