金門縣消防局今天澄清絕未委託任何公司上門推廣相關設備，坊間流傳的通知單也絕不是該局發送，呼籲鄉親小心上當。 （金門縣消防局提供）

針對近來有業者假借安檢名義，推銷瓦斯防爆器、瓦斯遮斷器一事，金門縣消防局今天澄清絕未委託任何公司上門推廣相關設備，坊間流傳的通知單也絕不是該局發送，呼籲鄉親小心上當。

縣消防局說明，有民眾反映登門拜訪者還佩戴識別證，讓人誤以為是政府單位或瓦斯公司派員安檢，因而相信來人的說詞，一不小心就落入圈套，購買他們推銷的所謂瓦斯安全器材，事後衍生許多爭議。

另外，不少家戶收到1份來路不明的通知單，上面寫著「為提升生活品質確保居家安全，將派員於指定檢測時間上門檢查，免費檢測瓦斯器具。」也讓人誤認是消防局委派相關公司進行消防安檢。

縣消防局強調，該局不會推銷任何產品，為防範民眾受騙，已派遣消防分隊結合防火宣導隊向民眾宣導如何應對，以及使用瓦斯的安全常識，而業者若有不當推銷行為，恐有觸法疑慮，也可移由消保官處理。

該局提醒，若有自稱是政府機關或瓦斯公司上門進行宣導，民眾應注意對方是否穿著制服及佩戴證件，只要是「企業社」或「設備行」均非政府機關或瓦斯公司，民眾有權拒絕推銷行為。

(中時 )