疫情緊張，本土案例暴增16例，引發台股盤中暴跌1,418點，創台股史上最大跌點。金管會12日晚間緊急發布台股兩大數據穩軍心，並強調台股各項基本面數據佳，建議投資人要多關注上市櫃公司基本面變化，金管會也會緊盯疫情對總體經濟影響及台股表現，若股市發生「非理性」下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

金管會點出股市兩大數據顯示投資人信心仍在。一、2021年來台股價量表現佳。台股近2日雖受國外股市下跌及疫情影響，集中市場加權股價指數跌幅較大，但觀察台股今年以來至5月11日上漲12.56％，平均日成交值較去年同期增加130.60％，表現均優於日本、香港、韓國、上海、深圳及新加坡等亞洲其他主要市場。

二、投資人仍具信心。台股12日集中市場成交量7,727億元，顯示有眾多投資人買進，對市場仍具信心；另12日外資賣超約112億元，相較11日賣超約424億元，呈現大幅減少。

金管會也強調，台股各項基本面數據仍相當穩健。一、總體經濟持續成長。按主計總處4月30日概估2021年第1季經濟成長率8.16％，較2月預測數6.2％大增1.96個百分點，且創下10年半單季新高。

二、上市櫃公司基本面尚屬穩健。國內上市櫃公司2020年度稅前淨利合計約3.03兆元，較2019年增加21.58％；截至2021年4月份營收約12.27兆元，較去年同期增加24.55％；又台股集中市場，截至2021年4月底本益比約22.85倍，現金殖利率達2.54％(加計股票股利為2.64％)，基本面尚屬穩健。

金管會建議，投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資。另外，金管會將持續關注疫情對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，若股市發生「非理性」下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。

(工商 )