科巴姆任務系統公司(Cobham Mission Systems)所發明「水活化降落傘釋放系統」(Water Activated Release System ,UWARS)，剛剛贏得美國海軍710萬美元的合約。這個系統可以在飛行員跳傘落水後，立即解開降落傘，避免飛行員被傘繩糾纏而溺水。

防衛部落格(Defense Blog)報導，科巴姆公司是美國航太創新和安全系統的製造商，他們主要是發明飛機的輔助設備，比如空中加油設備、設備筴艙，以及供氧系統、水肺等等。

他們最新發明的UWARS，是防止飛行員落水後被降落傘纏住而溺水。設備由電池供電，當設備感應到浸入海水中，就會立即將降落傘的傘蓋、傘繩與飛行員分開。該設備可應用在各種飛機，舉凡B-1、B-2、B-52轟炸機；T-38、F-15、F-16、F-22、A-10和T7-A噴射機等等。

設備備自2015年以來就獲得使用，已交付了超過16,000具，測試的成功率為100％。

(中時新聞網)