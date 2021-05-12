疫情指揮中心今宣布新增16例本土確診案例，由於台灣已連2日超過10例確診，已引起不少民眾擔憂。對此，總統蔡英文也親上火線用社群軟體LINE影片喊話，「疫情指揮中心已經升高疫情警戒，並且強化各項防疫措施。請大家互相提醒，共同配合，我們一定不能鬆懈，要對台灣的防疫有信心」。

蔡英文總統LINE影片談話。(圖/截自Line影片)

蔡英文總統今天表示，疫情確實嚴峻，今天新增的案例有本土16例、境外4例、調查中1例。她向民眾說明防疫及醫療物資充裕等三個資訊。

稍早，蔡英文總統也透過Line影片向國人喊話，「各位LINE上面的好朋友，大家好，我是蔡英文。疫情指揮中心已經升高疫情警戒，並且強化各項防疫措施。請大家互相提醒，共同配合，我們一定不能鬆懈，要對台灣的防疫有信心。我也有一些話，想跟大家說」。

蔡英文說，「因應疫情挑戰，國內的防疫物資和醫療系統都是充足的，疫苗也會陸續到位，中央會和相關部會及地方政府共同強化防疫措施。疫情期間，要特別警覺來路不明的假訊息。當大家收到有疑慮的訊息時，請快查證，不要輕易轉發，一切以指揮中心的正確資訊為準，避免錯誤資訊流傳，造成恐慌。只要我們團結，對自己有信心，就能一起渡過疫情的難關」。

(中時新聞網)