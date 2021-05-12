台灣本土疫情增溫，總統蔡英文呼籲國人團結抵抗疫情，而且下午疫情指揮中心最新的記者會公布，今(12)日本土新增高達16例確診，疫情警示已經接近第三級，然而，其實從台股今天的走勢就看的出來，台股會跌的最大原因，全球CPI/PPI的通膨危機是其次，最大的原因就是台灣的「疫情」。

因為今天韓股、日股僅跌1.5%左右，甚至上海和香港股市是分別上漲0.6%和0.7%，而台股今天的盤中跌點、跌幅和成交量均創下新紀錄，一度大跌1418點和8.5%跌幅，是前所未見的重挫，如果疫情警戒真的升級到第三級，對台灣也是前所未見的緊急狀態，所以台股今天真的是被嚇「疫」跳，一度跳水逾千點之多，爆量7727億元，好在尾盤跌點收斂，台積電從暴跌9%之多，收斂到下跌1.9%，法人還是相對理性的進場撿便宜。

心煩「疫」亂，是台股投資人在5月的心聲，因為光是本周三天的高低點，就落差到2139點，很多股市小白或新手，都不曾看過這樣的大殺盤，看盤看得皮皮剉。然而，依照筆者在股市十多年經驗，其實回測越快、越大越好，因為長痛不如短痛，在基本面佳與資金行情未退場的前提下，跌深本身就是最大的利多，從17709點到今天低點15165點，已經回測高達14%之多，筆者認為在萬六和萬五之間，就是絕佳的中長期買點，可以分批進場布局。

按照韓國的經驗，韓國近7日平均每日新冠新增案例人數，將近600人，確診人數從去年冬季就開始居高不下，但是韓國股市卻還能創下新高，最近也創收盤新高。而韓股與台股體質相似，都有以半導體代工的電子權值股，而韓股後來都能無懼疫情再攀高峰，筆者認為台股也是一樣，只要度過前面陣痛期，股市還是會繼續反應台股基本面和資金面的多頭行情，所以要趁股市大跌之際，分批勇敢進場。

如同去年3月19日台股殺到8523點情況一樣，不管當時勇敢進場的是個股或是台灣50，只要有進場的投資人，放半年以後的績效，都能翻一、兩倍以上。現在財富重分配的機會又來了，再一次的股價打折進場機會，筆者認為是可遇不可求的時機，要好好把握進場點，因為疫情會過去，台股怎麼跌下去，之後就會怎麼漲上來，只是時間問題而已，不用過度恐慌失去理性，也不要把股市當賭場，台股後勢還有高點可期，此時要好好做中長線投資布局。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)