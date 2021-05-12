ATP、WTA共站的羅馬網球賽，台灣姊妹女雙組合詹詠然／詹皓晴因為新冠肺炎疫情暌違兩年重返歐洲紅土賽，兩人繼昨天32強賽直落二過關後，今天再以6比3、6比4擊敗克羅埃西亞優拉柯（Darija Jurak）／斯洛維尼亞柯列帕琪（Andreja Klepac），晉級8強。

新冠肺炎疫情從去年延燒全球，因此職業賽事歷經停賽又復賽的考驗，詹詠然和詹皓晴去年也沒能參加歐洲紅土賽事，今年再度踏上歐洲土地，雖然上一站西班牙馬德里網球賽女雙一戰落敗，本周義大利羅馬賽事重新出發，前兩場都直落二獲勝，有個好的開始。

今天的16強戰，首盤中段詹詠然／詹皓晴和對手連著3局互破發球局，所幸雙詹擁有多一局破發的優勢，在率先出現兩個局末點機會下先搶一盤；第二盤開局姊妹倆先被破發，陷入0比3局數落後，第6局也再度發球局失手，但姊妹倆也在第5、7、9三局連破優拉柯／柯列帕琪3個發球局而超前比數，最後第10局自己的發球局，雙詹握有2個賽末點，第1個就順利結束比賽。

詹詠然／詹皓晴下一輪對手是大會第4種子、日本組合青山修子／柴原瑛菜及義大利組合蒙提柯妮（Giulia Gatto-Monticone）／圖拉緹（Bianca Turati）之間的勝方，如果順利晉級，4強賽有可能對上寶島一姐謝淑薇和比利時梅藤絲（Elise Mertens）的跨國組合。

(中時 )