中職配合中央防疫，決定今日起至6月8日都採閉門打，不開放觀眾進場，其中樂天桃猿下周要舉行「動紫趴」是年度大型主題日，邀請到伍佰等歌星開唱，樂天領隊浦韋青透露3天預售票房上千萬，如今都要為球迷辦理退票。

樂天桃猿5月21至23日的動紫趴是年度盛事，找來伍佰、藍又時、趙傳、滅火器、高爾宣、萬芳、小男孩樂團等眾星雲集，這也是樂天最熱銷的主題日，浦韋青表示3天主題日光是預售票就賣出2萬張，票房總額破千萬，但現在仍以配合防疫為重，延期舉行。

樂天球團找來的歌星理解防疫為重，雖然下半季還有6搶1、奧運的大活動，因此球團也尚未確定延後的日子，不過感謝的是歌手們都很配合，願意把時間留給樂天球迷。

中職從今日起不開放觀眾進場，樂天球團緊急從倉庫找出去年擺的人形看板，浦韋青指著兩名球迷的人形看板說，「這是金猿卡的球迷，幫球員集氣一下，告訴球員看台上還是有力量。」此外三壘側也擺出廣告電子版。

中職不開放觀眾進場，樂天桃猿搬出球迷看板給球員力量。（鄧心瑜攝）

中職不開放觀眾進場，雖然沒有球迷，樂天女孩們也是熱舞應援，並透過手機直播，與線上球迷互動。（陳麒全攝）

(中時 )