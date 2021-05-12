疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家警：進化版病毒已在社區擴散

國內新冠肺炎疫情大爆發！高雄市也傳出基隆確診婦女曾在5月初南下高雄廟宇進香，引起各界恐慌，高雄市長陳其邁12日緊急臨時召開防疫會議，決議停辦、延後舉辦各142場大型活動。

為了配合中央提升疫情警戒至第二級，高雄市各局處、單位在6月8日前原訂辦理的大型活動共計停辦142場、延後辦理142場，原先預計在5月底舉辦的王心凌巡迴演唱會、全明星運動會演唱會都受到疫情影響而延期舉辦。

高市府衛生局表示，目前國內疫情嚴峻，衛生局呼籲市民減少參加非必要性活動或聚會，以防範社區傳播發生。

(中時 )