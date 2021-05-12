有「中壢大時鐘」之稱的中壢第一公有零售市場，是中壢人重要回憶，目前正在進行重建，議員彭俊豪提醒勿忘過去在市場努力打拚的舊攤商，力促輔導轉型。（蔡依珍攝）

有「中壢大時鐘」之稱的中壢第一公有零售市場，目前正在進行重建，議員彭俊豪力促輔導舊攤商轉型，桃園市長鄭文燦坦言斥資6億新商場若和過去一樣就失去價值，勢必輔導退場，將來要以文創、美食為主，宣示10月完成退場機制，若要留下一定要配合轉型。

彭俊豪說，「中壢大時鐘」是中壢人重要回憶，因建物老舊耐震不足，市府斥資6.4億元改建，打造地下4層、地上6層的智慧綠建築現代化綜合大樓，他認為第一市場要轉型成功，首重整體規畫，吸引有特色和創意、足夠吸引人的商家進駐。

彭俊豪以新竹東門市場為例，成功原因為合理租金吸引特色攤商進駐，增加消費者光顧意願，還跟大專院校簽署合作意向書，成立「東門青年基地」重新活絡老市場，從早期3間店擴展至今35間店，不乏網紅名店。

彭俊豪提醒不要忘記過去在市場努力打拼的攤商，若要繼續經營一定要輔導包裝，增加產品價值或服務，若要退場也要全力協助，他強調攤商好、商圈才會好，第一市場肩負帶動中平、大同和中正路商圈的重任，讓留下來的攤商服務升級，才能讓蕭條的商業模式重新活絡。

「攤商一定要轉型文創！」鄭文燦說第一市場深具特色，原有攤商多為算命、麵攤或縫紉，新的第一市場與過去大相逕庭，整棟以文創和美食為主，直言若和過去一樣就失去價值，花大錢卻不能帶動中壢市場文化，指示經發局輔導舊攤商轉型、提升市場價值。

經發局長郭裕信指出，1至3樓是舊攤商、4樓社褔設施、5至6樓文創空間，預計年中竣工，初步調查原有98攤有42攤要退場，10月前會訂定退場補助機制，留下的攤商一定要配合整體形象轉型，將透過攤位改造計畫，結合「市集名攤」等競賽活動輔導。

(中時 )