繼昨日7例本土確診病例後，指揮中心今（12日）宣布新增16例本土個案，不僅基隆染疫，北市、新北皆有確診個案，一度傳出將提升至第三級警戒，引發民眾人人自危，前往採購囤貨，財經網美胡采蘋依據過往經驗判斷，2種產品會在第1時間被搶光。

疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家警：進化版病毒已在社區擴散

指揮中心今日公布新增16例本土個案，創下單日新高，北市萬華、新北中和、新店、基隆等地都有確診個案，昨日宜蘭羅東的5例本土個案，也新增接觸者染疫。

另外，隨著本土確診個案激增，民眾也產生警覺心，據記者親自走訪賣場，發現泡麵、衛生紙等產品均被大量搶購，又以泡麵銷量最佳。

財經網美胡采蘋12日於臉書上表示，「根據我的經驗，統一蔥燒牛肉麵和舒潔拉布拉多狗狗衛生紙總是最早被搶光的」；此外還透露，賣場已經排隊隊伍已經大排長龍，「我就是在排隊太長才發廢文」。

貼文一出，引發網友熱烈回響，「以為維力炸醬麵比較搶手」、「台灣泡麵產能第一名是統一來一客」、「統一蔥燒牛肉麵是台灣泡麵界的王道」、「全聯已經開始排隊了」、「首選統一肉燥麵，買回家絕對不怕沒人吃」。

值得一提的是，早於指揮中心公布前，即有風聲傳出4縣市有確診個案，隨著消息一出，台股開盤後賣壓出籠，盤中深跌1400點創台股史上最大跌點，所幸台積電、聯電跌幅收斂，終場下跌680.76點，收在15902.37，未能站回萬六大關。

(中時新聞網)