網紅Bella錢昱慈（貝拉）擁有174公分高挑身材、34F傲人上圍，被封為「SWAG性感女神」，IG累積近27萬人追蹤，日前才爆出上電視節目疑似走光，人氣不減反增，工作案件不斷，不過她卻在12日凌晨在IG發文痛批經紀公司、平台很爛，「我努力賺錢，你們卻躺著收錢」，狠罵「骯髒的世界」。

Bella在12日深夜在Instagram的限時動態中發文表示，「我人生真的很多無奈，爛到爆的經紀公司、經紀人，爛平台，我努力賺我該賺的，不害任何人，你們卻都躺著收錢，你們不下地獄，難道輪的到我嗎？」她說因為此工作，生活中已沒有愛情、友情，連陪伴媽媽的時間都要特別抽空，怒批其他人卻能坐享其成，說「看著你們這些垃圾，我想吐都來不及，骯髒的世界」。

網紅Bella錢昱慈被封為「SWAG性感女神」，她12日凌晨在IG發文痛批經紀公司、平台很爛，「我努力賺錢，你們卻躺著收錢」，狠罵「骯髒的世界」。（圖／翻攝自Bella Instagram）

Bella平時在Instagram的照片相當性感，她日前上節目《小明星大跟班》，穿著一身極低胸的無肩帶小可愛，讓主持人Sandy都看了目瞪口呆，錄影期間Sandy盯著Bella的胸前一度變臉，Bella也默默將衣服往上拉，疑似走光。

Bella日前上節目《小明星大跟班》，穿著一身極低胸的無肩帶小可愛，讓主持人Sandy都看了目瞪口呆，疑似出現走光。（圖／翻攝自Bella Instagram）

台灣知名成人平台「SWAG」上月初遭刑事局電偵大隊持票搜索，被迫暫停營業，讓許多網友惋惜高調作風引火上身，本月4日高調宣布「我們回來了！」強調未來將從3方向來改進，提供更嚴格、安全、符合規範的審核機制。據悉，該平台靠著消費者為滿足觀賞慾望支付金額，每月淨賺高達2百多萬，成立3年來進出金流更超過10億，收入相當可觀。

(中時新聞網)