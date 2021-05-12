亞洲新灣區重大發展！第88期市地重劃區12日正式完工通車，高雄市副市長林欽榮特地前往主持竣工通車典禮，該地重劃後可取得公園、廣停及道路用地等公共設施面積約5.82公頃，提供特貿區用地面積約5.39公頃，可設置工商貿易、金融、辦公大樓、觀光旅館及購物休閒等設施。

高市府大力推動亞洲新灣區發展，而位於夢時代旁的第88期市地重劃區12日正式竣工通車，開發總面積約11.21公頃，共斥資5524萬元工程經費，土地重劃前大部分為台塑及南亞公司高雄前鎮舊廠區土地，經土污整治、污染廠址解除列管後，由地政局以重劃方式開發。

林欽榮表示，面積廣達590公頃的亞洲新灣區是高雄未來發展的重點區域，無論中央、市府都相當重視，目前已挹注資金完成多項旗艦型的大型建設，包含高雄展覽館、高雄港埠旅運中心、海洋流行音樂中心、市立圖書館總館、高雄捷運環狀輕軌等，高市府對於亞灣區定位非常明確，期待能扮演高雄產業轉型的重要角色。

林欽榮指出，今年2月底，總統蔡英文南下高雄，相當支持高雄市長陳其邁的亞灣5G AIoT創新產業園區的政策，並宣布中央將投入5年110億的補助計畫建構全國最完整的5G發展場域，而今年1月，中華電信公司也宣布攜手微軟等13家國內外垂直應用領域廠商進駐，亞灣區未來的發展十分值得期待。

高市府地政局長陳冠福表示，亞灣區11處公辦開發區，主要位於成功路、時代大道及中山三路兩側，而剛完工通車的第88期位於亞灣區核心區最南端，連同已完工的第60、65、70、79、80、83期等重劃區，總計已開發完成7處，面積總計達63.2公頃，其餘3處重劃區將於明年底完工、205兵工廠區段徵收區也配合軍方明年底搬遷後，啟動開發作業。

(中時 )