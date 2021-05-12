環評大會今天審查「海龍二號離岸風力發電計畫」及「海龍三號離岸風力發電計畫」環境影響差異分析，會中委員認為可以縮減海二與海三間的維修廊道，但卻宥於經濟部與開發單位的行政契約，經濟部政務次長曾文生表示，會就行政契約允許的範圍內來調整，希望在1個月內提出，最後本案遭保留，也是本屆環評委員首次祭出「保留」。

海龍二號位於彰化外海，離台灣最近距離約45公里，面積為59.2平方公里，總裝置容量為532MW；海龍三號位於彰化縣、澎湖縣外海，距離台灣約50公里，面積85.2平方公里，總裝置容量為512MW。

開發單位在環評大會時提出「鳥類通行廊道」，但原本環評承諾風機間距至少有7倍與5倍葉片直徑，在非盛行風向的間距更縮減，引發委員疑慮因而曾退回至小組。

初審小組提出2案，包括不同意新增大型風機及不小於666公尺的風機數量比率大於67％、不小於755公尺風機數量大於33％等案。

最後，環評委員決議「本案保留，請2案開發單位先洽經濟部（能源局）研議「處理『海龍二號』及『海龍三號』風場場址之間邊界南方入口議題」；經濟部政務次長曾文生說，會就行政契約允許的範圍內來調整。

(中時 )