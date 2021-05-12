防疫形同作戰不容掉以輕心。台中市政府配合中央防疫再加嚴，市長盧秀燕12日緊急加開防疫會議，要求各局處總動員推動多項防疫措施，隨時因應疫情預做準備；包括社會局、教育局、台中市工商發展投資策進會等單位，昨日下午再宣布12項新防疫措施，展開防疫大作戰。

因應疫情升溫，社會局表示，台中市親子館入館組數及課程組數自13日起減半，長青學苑超過100人班級將進行拆班上課，減少室內人數；另外，10處社區照顧關懷據點已自主暫停服務，23處據點已自行將共餐改為送餐。

教育局指出，各級學校室內外場地，自13日起全面暫停對外開放，除出借國家考試、檢定考試或影響學生重大權益外，其餘一律暫停對外開放租借或使用；如已申請借用，將由學校妥善溝通取消與無息退還費用；各級學校游泳課程、社區大學與樂齡學習中心課程也將全數暫停。

運動局表示，國民運動中心將擴大消毒，韻律教室、飛輪教室等課程空間於課程結束後至下一班學員入場前場地須消毒清潔；健身房、泳池、球場等非課程空間則採每日3時段（10時、16時、21時）進行消毒清潔工作；各體育場館空間管制人流減量由原先20％提高至30％。

因應疫情警戒已升至第二級，秘書處針對台灣大道及陽明市政大樓加強公共區域環境及空調消毒頻率，落實實名登記，13日將啟動聯合洽公區，並實施2樓以上僅員工進出管制。6月8日前工策會相關講座與活動人數100人以下皆採梅花座，100人以上活動則全數取消。

(中時 )