本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(12日)下午公布，今天再新增16例本土病例、1例調查中。由楊丞琳主演驚悚電影《靈語》原訂今天上映，也因疫情升溫關係，確定於明(13日)暫停映演，後續將視疫情狀況再公布正式上映日期。

由《麻醉風暴》副導演蘇皇銘執導的強檔台灣電影《靈語》，集結金馬影后提名吳可熙、金鐘視后楊丞琳、金馬最佳女配角丁寧、金馬男配角提名人氣男星鄭人碩及是元介、禾浩辰、石知田等同台飆戲。故事以一樁無名女童連環箱屍案作為開頭，牽扯出數樁女童失蹤懸案，結合懸疑辦案、動人親情與靈異元素，打造出台灣靈異驚悚電影新篇章。

看【#靈語】再等等了！ [ 重要公告 ]因疫情升溫原訂今天上映的【靈語】將於明天(5/13)起暫停映演，後續將視疫情狀況再公布正式上映日期。若現已持有電影預售票、早場優惠券及電影五日券等票券觀眾，待電影重新上映後仍可使用票券觀影，詳情請密切注意 #甲上娛樂 粉專。 #今晚影人見面會如期舉辦 #勤洗手戴口罩 #祝福大家平安健康 由甲上娛樂發佈於 2021年5月12日 星期三

然而該片上映僅一天，就因疫情升溫關係，確定無限期停映，稍早片商甲上娛樂也在臉書宣布，因疫情升溫原訂今天上映的《靈語》將於明天(5/13)起暫停映演，後續將視疫情狀況再公布正式上映日期。若現已持有電影預售票、早場優惠券及電影五日券等票券觀眾，待電影重新上映後仍可使用票券觀影。不過今日的影人見面會將如期舉行。

對於片商停映措施，影迷大多都能理解，紛紛留言支持，「防疫加油，控制疫情最重要，把疫情緩和」、「等待疫情過後再看，辛苦了」、「12號變口碑場」、「不會連玩命關頭9也延期吧」。

(中時新聞網)