（高雄百貨業拉高防疫層級。圖／大遠百提供）

隨著國內疫情升溫，高雄大遠百和Global Mall新左營車站、義大世界購物廣場等均提高防疫層級，希望打造一個安心的購物和用餐環境。

中央流行疫情指揮中心5/12宣布16例本土創疫情以來紀錄，宣布防疫等級自昨日提升至第二級，大型活動接連取消，各大百貨賣場陸續啟動相關防疫措施，高雄大遠百自去年228適假即開始實施南台灣首家量測體溫的百貨賣場，持續至今未曾間斷，即日起正式啟動防疫3.0，餐飲全面實施「實聯制」登記，消費者進入餐廳、小吃點餐前要配合登記資料，使用手機掃描QR Code填寫電子表單，以利後續追蹤，希望提供民眾安心的用餐環境。

高雄大遠百店長黃友誠經理表示，疫情期間高雄大遠百非常關心民眾的健康及安全，從109年228連假就實施進場顧客量體溫，第一線人員配戴口罩，出入口緊縮，僅開放1F八部梯門口、1F新光路南門、B1F捷運出入口，其他入口皆暫時關閉，全面增設手部消毒器（含電梯口、美食街）、增加賣場空間消毒頻率，即日起正式啟動防疫3.0，餐飲全面實施「實聯制」登記，實聯制精神主要是有疫調需求時，可立即聯繫曾出入同一場所人士，以確保民眾的足跡，美食街實施梅花座及安全隔板，以落實防疫再升級，全體員工致力打造「三心」購物環境，勢必要讓民眾－買得開心、逛得安心、吃得放心，同時也向站在第一線防護的工作人員表達您們辛苦了。

雖著疫情升溫，Global Mall新左營車站自去年疫情發生以來防疫不鬆懈，不僅持續推動「健康防疫」，以十大措施穩固防護網，包括出入口量測體溫、主題餐廳實聯制、每週一次全館消毒等。

Global Mall新左營車站十大健康防疫措施包括主要出入口量測體溫、備有酒精消毒液，更提升消毒頻率，商場空間每週進行全館消毒，再搭配公共區域每兩小時酒精消毒一次；營業時間全天候排換空氣。美食街裝設隔板，主題餐廳採實聯制、量測體溫、手部消毒；館內配置地貼、桌貼，提醒維持社交距離；親子樂園、娃娃車租借使用前後全面消毒；暫停試吃試飲；同時全體員工及專櫃人員自疫情以來皆維持配戴口罩、每日測量體溫，將持續落實健康管理措施，全力打造安心商場。

此外，隨著國內疫情升溫，義大世界購物廣場自12日起跟著拉高防疫層級，包括加強管制進出的顧客與量額溫外，中午起各餐廳也勸導採用梅花座方式，以維持一定的社交距離，來打造顧客購物和用餐的安全環境。

(工商 )