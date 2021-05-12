染病玉蘭花樹木已請建設局移除。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市北區太平北街與中華路2段路口，有1棵樹齡80多歲玉蘭花樹，高度超過4層樓高，近來被民眾發現，老樹枝葉枯黃，只見樹幹長滿青苔、樹皮脫落，疑感染褐根菌病，因近日天氣炎熱，樹枝枯黃快速，終究難逃枯死命運。

當地人指出，玉蘭花剛好就種在低碳公園前方路口旁，高度至少有4、5公尺高，樹冠幅相當大，如此高大的玉蘭花樹在繁華都會區很少見，經查詢，推估北區這棵玉蘭花樹，樹齡超過80年，很少見。

愛樹人士邱先生說，他在數年前就發現，玉蘭花樹枝葉枯黃，且越來越嚴重，曾找植物病理博士來診斷，疑感染褐根菌病，並施治下藥，但去年底情況更為嚴重；尤其連日高溫氣候，樹葉枯黃速度快，甚至出現嚴重枯根。

玉蘭花有獨特的清新的香氣，1年有3次開花期，分別為5到10月間，開滿1株株白色的花朵的玉蘭花樹，飄出陣陣香氣，民眾路過時都會聞到，前錦平里長游金隆曾為玉蘭花樹請命，列報百年老樹並進行保護，不過沒有通過。

游金隆說，該棵玉蘭花樹高，是當地的地標，逢開花期，1天可生長數百株小白花，風一吹，花朵落下，形成白色步道，十分美麗，當地人圍著大樹玩遊戲、拍照，是許多人童年回憶。建設局指出，染病樹木移除後，為避免土壤也有感染，必須進行全面消毒，若該處病源有控制下來，未來將補植新的樹木。

(中時 )