隨著疫情升溫，口罩、酒精搶翻了，台酒表示，目前還有250萬公升酒精味製成品，隨時可以調動產線，重回國家隊。

新冠肺炎疫情升溫，甚至爆出本土病例不明感染源，使得民眾再度恐慌，原本停止生產「防疫酒精」的台酒表示，因為現在還是在防疫期間，可以隨時生產酒精。

去年因為疫情爆發，在指揮中心指示下，台酒加入防疫國家隊生產防疫酒精，但到了去年5月疫情逐漸到穩定，台酒就停止生產防疫酒精。

台酒表示，目前330ml的酒精，售價40元，目前庫存還有20萬罐、600ml售價70元，庫存還有50萬罐，台酒希望安全存量可以在100萬罐左右。

因為還在防疫期間，如果有需要隨時可以重回防疫酒精國家隊，目前可以調動的大約5條產線，每條產線每日可生產量大約是20萬罐，一日可生產100萬罐左右。

至於重新產製防疫酒精包裝和價格會調漲嗎？台酒表示，雖然酒精原料大漲3成，但是未要反映在售價上，民眾還是可以買到便宜的酒精。

(中時 )