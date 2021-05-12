「給認真的人掌聲就是為社會點燈！」市議員徐瑄灃陪同大雅區忠義社區月祥路522巷住戶代表，12日前往雅潭地政事務所去辦理申請登記為土地所有權人，由雅潭地政事務所主任汪懋功接見；並表示由於未曾接辦過類此案件，尚須研議後才予處理。

徐瑄灃指出，月祥路522巷住戶土地所有權業經法院判決確定，並有台中地院民事判決確定證明書，雅潭地政應依法辦理，無庸置疑。盧市長向來主張依法行政，依法辦理，本案能經由司法判決，讓老兵及眷屬向地政機關申請登記為土地所有權人，彰顯土地正義，盧市府應該樂見其成，切不可推諉另生民怨。

徐瑄灃說，月祥路522巷住戶為長時間占有未登錄土地，目前均無土地所有權。早在104年8月為讓政府不要逼迫造成這些老兵及眷屬臨老搬遷，陷入流離失所的絕境。她當時還不具有民代身分，以王海雲慈善發展協會理事長身分毅然受理月祥路522巷住戶陳情，住戶希望協會為他們爭取合法權益。

徐瑄灃強調，經過律師團隊提供意見，協助住戶經過6年多的司法訴訟，4月13日獲得台中地院民事判決確定證明書，確認所有權登記請求權。現在月祥路522巷住戶就剩最後步驟向雅潭地政事務所申請登記為所有權人；期盼讓老兵有家的最後一哩路，市府能夠促成圓滿結局。

(中時 )