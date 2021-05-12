中央銀行標售800億元2年期定存單，得標加權平均利率0.21％、為七個月來新高，較4月標售時的0.203％，小幅上揚0.7個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管認為，本土疫情急轉直下，資金進場投標偏保守的結果。

根據央行公布的2年期定存標售結果，吸引1,493億元資金搶標，投標倍數1.87倍，創2013年8月開始標售以來次低，結果得標加權平均利率續上揚至0.210％，位在市場預估區間0.20～0.21％上緣，得標比率53.58％。

銀行資金調度主管表示，本土疫情進入社區傳播，升高至第二級，股市連續重跌，儘管目前資金仍顯充裕，但還是偏向保留相對充裕的資金，搶標態度沒有過去積極，得標利率也續為小幅上揚走勢。

央行是在2013年8月開始標售2年期定存單，提供銀行閒置資金去化工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月再加為400億元至2020年底。2021年2月及4月二度上調，分別增加至600億元及800億元。

(工商 )