鄒承恩（後排右起）、姚淳耀、吳奕蓉（前排右起）、劉倩妏、王渝屏、炎亞綸、王渝萱比出《我願意》邪教手勢。（絡思本娛樂製作公司提供）

炎亞綸（左）與姚淳耀是邪教犯罪影集《我願意》雙男主角。（絡思本娛樂製作公司提供）

邪教犯罪影集《我願意》邀請媒體探班，公開邪教教主姚淳耀（後中）帶領教徒們靜坐儀式的過程。（絡思本娛樂製作公司提供）

鄒承恩（右）、吳奕蓉、姚淳耀、炎亞綸、王渝萱、王渝屏（前右）、劉倩妏（前左）演出邪教犯罪影集《我願意》。（絡思本娛樂製作公司提供）

台灣首創的邪教影集《我願意》12日在新竹關西馬武督拍攝，飾演邪教教主的姚淳耀引領教徒炎亞綸、吳奕蓉、鄒承恩、劉倩妏、王渝屏、王渝萱等人進行靜坐儀式。由於疫情升溫，劇組拍攝也拉高防疫規格，所有工作人員都要戴口罩、量體溫，臨演都採實名制。防疫嚴謹的炎亞綸就算只是排戲也帶頭堅持要戴口罩，他透露已經報名本周內就要去打疫苗，也已事先了解疫苗對於人體上的保護程度與可能副作用，發現不需要想太多。

該劇為讓邪教信徒挑戰身體極限，考驗教徒的意志力，其中一項挑戰是溯溪，劉倩妏透露當天她不小心腳踩空扭傷腳，結果水深2米5，不諳水性的她水直接淹到鼻子，差一點溺水，當時她用盡最後的力氣，把一旁的炎亞綸緊抓當浮木，還把他往下踩，讓對方差一點滅頂，嚇壞了的炎亞綸當下狂喊：「妳不能抓我！要死只能死一個！」坦言他當下自己都浮不起來也吸和喝了很多水，「真的有人生跑馬燈跑出來」，幸好專業救生員很快就把溺水的大家都救起來。劉倩妏被送醫後，則不斷傳訊息向炎亞綸道歉，他則反過來安慰她「沒事，我知道那只是本能反應」。

鄒承恩形容當天體感溫度10度以下，還虧飾演邪教教主的姚淳耀，雖然親自設計這課程，卻是當天「最抖」的那一個，抖到連薑茶都拿不住，吳奕蓉原本想靠包保鮮膜保溫也無效，炎亞綸跳出來自誇：「我很會包鮮膜，一定要捆很緊、而且要連體。畢竟我在大賣場打工過！」

炎亞綸飾演對自己演藝生涯感到害怕恐懼，不知道還能給出什麼的藝人，藉由這組織找到依託，他演出前還特別去上了成長課程，體重從69公斤瘦到64公斤，鄒承恩則自曝為了這角色差點必須剃光頭，後來是被要求增重，胖了5公斤，目前約76公斤的他苦笑：「變胖還滿不方便的，很多動作會遲緩，再加上戲裡角色行動不便，重心永遠都在一隻腳上，有次連續拍攝3天後，隔天睡醒痛到無法下床，多虧老婆幫忙按摩才舒緩！」

飾演邪教教主的姚淳耀被問有無喚起自己內心黑暗一面？他表示，心裡狀態的確多少會受影響，維持在黑暗基調，每天到拍戲現場都不太講話，會進到老師該有的樣子。他被記者發現戴上假睫毛，坦言這是劇本上角色需要，因為教主很喜歡美的事物，也有一種對自己武裝的感覺。

(中時 )