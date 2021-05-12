台灣12日爆發史上最多本土新冠肺炎確診個案，疫情警戒進入準第三級，禁止百人以上室內集會，許多活動陸續宣布停辦延期，包括原訂於本周六（5/15）舉辦的臺灣大學校園徵才博覽會。適逢金控集團、外商銀行年度召募人才高峰，緊鑼密鼓進行最後面試，外銀的匯豐、星展11日立即通知應考者，改為線上面試。

國銀的台新金控12日也跟進，改於線上徵才並以視訊進行面試，國泰金控則將主管群和應徵者分開於不同辦公室，透過視訊進行面試，至於甫通知進入最後一關面試者的中信金，13日起將陸續進行面試，目前設定為防疫升級的作法，應試全程需載口罩，且由金控端調控每場的應試人數。

匯豐（台灣）銀行、星展（台灣）銀行召募人才活動現在全轉為線上面談，星展銀行內部的數位會議系統相當完備，但仍考量沒有適合數位工具的應徵者，提供星展分行的小會客室，可以和總行的主管直接線上面談。

配合政府防疫政策，校園的徵才活動陸續宣布暫停或停辦，金融機構為協助青年學子順利求職就業，多會在官網上設置人才招募網站，並提供職缺詳細資訊，例如台新金控為了強化國內外業務推展，釋出超過1,000名內外勤職缺，包括儲備菁英(MA)、法金助理客戶關係經理人(ARM)、理財專員、客服專員等多項職務。

(工商 )