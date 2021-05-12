證交所於12日晚間近7點發布「正確解讀MSCI指數權重季度調整」新聞稿，證交所強調，事實上，臺股在MSCI新興市場權重雖有調降，但仍連七季攀升，從2019年第三季的10.71％上升至本季之13.95％。從資金面來看，2019年外資淨匯入158.85億美元，且在逐步納入中國A股期間持續買超臺股。

新興市場指數是許多被動式基金投資新興市場的重要依據，其中以追蹤MSCI新興市場指數之資金規模較大，中國、臺灣及韓國是該指數權重最大的三個市場。

隨著中國資本市場對外資的開放，2018年起MSCI逐步納入中國A股，2019年11月完成納入中國A股市值20％，外界多解讀納入中國A股會排擠臺股的權重，導致被動型基金將資金匯出，衝擊我國資本市場。

證交所指出，指數季度調整主要是納入市值達到標準並刪除市值未達標準的上市櫃公司股票。以本季為例，2021年5月12日公布MSCI新興市場指數納入陽明，刪除群光和興富發，主要是以4月特定日算出指數中所有臺灣成分股占全體成分股市值，得到調整前權重14.21％及調整後權重13.95％。

證交所強調，調整前後的權重差距僅代表新興市場成分股變動後，臺股在調整基準日的權重變化，不代表臺股資金的流向。全球資金之流動與配置，除被動式基金外，尚包含主動式基金及其他投資人，故股市表現主要還是看投資人對於國際情勢及個別市場的預期。

目前外界對於MSCI指數季度調整的分析，常過於關注公布日當日權重升降之情形，反而忽略了臺灣股市季與季之間的成長表現，若季與季權重增加，可表示該市場股價表現優於其他市場。

證交所說，臺灣近年在面對MSCI新興市場指數納入中國A股、阿根廷、沙烏地阿拉伯及科威特等市場之成分股，以及調升印度市值比重的競爭下，在MSCI新興市場指數權重仍連七季攀升，顯示這段期間臺灣基本面良好，產業具競爭力，加上防疫較其他國家佳，經濟活動受到影響相對較小，受到國內外資金青睞。

證交所認為，指數是市場表現的溫度計，可以反映臺灣市場及產業的表現。未來將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入臺股，擴大我國資本市場規模，進一步提升臺灣國際競爭力。

(工商 )