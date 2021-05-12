中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增16例本土病例，其中有2例在台北市萬華區茶藝館工作。一名住在萬華的網紅直指，這2例真的不太妙，由於茶室通常是密閉空間，加上唱歌麥克風上的口水特別容易傳染，而且重點是這2人年紀偏大，是屬於高風險的對象。

萬華茶室傳2小姐確診 龍山寺周邊緊急大消毒

根據指揮中心指出，這兩例是案1220的60多歲女性，以及案1221的50多歲女性，工作地點分別位在萬華三水街「鴻達茶藝館」及西園路1段「楓香清茶館」。萬華在地人《名為變態的神父》在臉書表示，這些茶館並非色情場所，比較像社交服務場所，就是老一輩的人習慣聚會的地方。

他指出，這些茶館內多半是喝茶和唱卡拉OK，但這些茶室為了隔音，內部通常很密閉，而且因為唱歌的關係，麥克風上的口水特別容易傳染，還有一個重點是，確診者年紀偏大，是屬於高風險的對象。

他說「楓香清茶館」位於西園路1段136巷，那個巷弄內除了有住家，還有各種小吃店、雞排店，茶館也不只1家，爆發的地點隔壁就有3、4家茶館，非常密集，更慘的是附近就是萬華夜市，差不多都是同1條路，前面是夜市，後頭是高級住宅。

另一家茶館位處的三水街，除了本身是市集以外，還有各種名店，茶藝館也非常密集，短短一個巷子內，兩側加起來可能就有7、8個招牌，除了進出複雜，通常還提供飲食，環境衛生可能也不太好，三水街的盡頭，就是艋舺公園，那裡人潮聚集之多，除了無家可歸的遊民，還有許多拜拜的信眾，如果燒到那邊，那可就真的不太妙。

他認為由於該區鄰近捷運龍山寺出口，必須擴大消毒，三水街的茶藝館也應該考慮歇業一段時間，他還說自己家樓下就住著很多在茶店上班的小姐，因此他心裡也很害怕，只能呼籲住在附近的民眾們盡量少出門了。

(中時新聞網)