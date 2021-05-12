疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家警：進化版病毒已在社區擴散

宜蘭爆發遊藝場群聚事件，累積8人確診，其中一名個案1231為國小二年級學童，校方也於今晚(12日)宣布全校停課2天，進行消毒，但該所學校在3天前(9日)才舉辦校慶，議員更爆有千餘人聚集。

宜蘭冬山鄉某國小傳出學童確診案例，校方也由原先的該班級停課兩周，擴大為全校停課2天，全面消毒，然而該所小學才在禮拜天(9日)舉辦校慶運動會，有千人共襄盛舉，如今照片也曝光。

該國小9日舉辦校慶，千人共襄盛舉，但慶幸的是入場的家長與校外人士幾乎都有配戴口罩。(圖／該國小臉書)

透過照片可以看到，學生聚集在操場上揮灑汗水，一旁許多家長也在旁搖旗吶喊，幫自己寶貝孩子加油，更有許多人手持攝影機記錄畫面，慶幸的是，除了競賽的學生們，入場的家長們與校外人士都有配戴口罩。

前冬山鄉鄉長、現任宜蘭縣議員謝燦輝在議會上也自爆，自己有參加該所國小9日的校慶，現場有千餘人聚集，讓全場譁然，要他快去做篩檢，謝燦輝則表示自己是來「自首」的，呼籲縣府警覺。對此校方表示當天入場實施實聯制，出入人群都有掌握，該名學童有無參加5月8日的校慶還要了解中。衛生局則表示謝議員所參加的校慶是在開放空間，因此並未在疫調名單，但有出現症狀務必第一時間通知。

(中時新聞網)