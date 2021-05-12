桃園市議員張桂綿12日在議會指出，桃園有愛心計程車隊，但透過ibon叫車，常常來的車不能刷敬老卡，銀髮長輩下車付錢才發現，只能自掏腰包，交通局長劉慶豐坦言ibon叫車來源是全台計程車，呼籲用專線叫車。

張桂綿說，很多長輩行動不便，需要無障礙車輛的服務，目前桃園市敬老愛心卡的簽約計程車共有六家，合計車輛有1800台，但是可以提供的無障礙車輛卻只有75台，比列只有4％，實在太低，且同樣的免付費0800-018-550電話，只有4家車隊可以使用，其中車輛最多的台灣大車隊並未和該專線合作。

張桂綿還發現，若以便利商店ibon叫車，6家車隊只能叫到台灣大車隊跟大都會衛星兩家車隊，可提供的無障礙車輛，低到只有3台，對銀髮長輩非常不友善，甚至常見派車單位為外縣市計程車，無法使用敬老愛心卡負擔車資，老人家已經上車卻只能使用現金支付，希望市府克服盲點，以免政府美意打折扣。她也力促擴大敬老卡使用範圍，納入台灣高鐵、台中捷運等。

劉慶豐表示，敬老愛心卡點數目前只適用於桃園的愛心車隊，民眾透過ibon等平台叫車，若非桃園地區愛心車隊則無法抵用點數，建議撥打交通局免付費專線（0800-018-550）叫車，全市目前共有75輛愛心計程車提供服務，平均單月叫車次數約為3000至3100次，平均每輛車每日服務次數為1.3次，未來會加強宣傳。

鄭文燦提到，敬老愛心卡800點適用範圍如要擴及高鐵或其他縣市捷運系統，需要整合讀卡系統，難度頗高，建議中央可針對長者乘車優惠訂定全國一致的標準。針對桃園市愛心計程車使用率偏低的問題，則請交通局加強宣傳免付費叫車專線。

(中時 )