絲瓜棚架（學名：張力索式頂棚）是台灣劇場常見的設備，包括高雄衛武營戲劇院、台北兩廳院實驗劇場皆擁有此項設備。樹德科大表演藝術系打造的「橫山劇場」12日舉行啟用典禮，讓師生有更專業的空間可模擬演練。

該劇場是南台灣大專校院中唯一具備絲瓜棚架多功能表演場域，未來提供師生在教學或訓練或演出時，有更專業的空間可模擬演練使用。啟用典禮由得獎無數的系上葛利合唱團、學生自組Shiva舞團等演出。

樹科大校長陳清燿表示，該學有4個實作場域，表藝系的黑盒子劇場完成後，把專業教室拼圖完成；每個空間調整或規畫時，總務長宋鴻麒總是扮演著重要角色，過程中從抱怨到合作，以及完成後的喜悅。

校方也希望，透過專業劇場的加持，期待來年表藝系從獨招入學管道，可以調整為部分申請入學，讓更多考生有機會進入樹德科大表藝系就讀。

宋鴻麒說，黑盒子劇場規畫緣由，要追溯5至7年前的兩場會議機緣，時任動遊系主任的設計學院長蘇中和願意釋出其所屬的空間，加上主任俞秀青的積極推動，獲得董事長朱元祥的支持，校方也撥出年度結餘款，優先投注在劇場空間的規畫設置，促成此劇場的落成。

系主任俞秀青指出，擁有絲瓜棚架的專業劇場設備，希望讓學生在校期間即擁有與業界相同的工作環境，未來步出校門，立刻將專業及經驗銜接職場，學用合一、無縫接軌。

(中時 )