疫情警戒標準及因應事項，若單周出現3起以上社區感染事件，或是單日爆出10例以上感染源不明個案，就可能提升至第三級。（圖／指揮中心提供）

本土疫情連2日創新高，中央流行疫情指揮中心今（12日）再宣布16人染疫，除了昨日新北蘆洲、宜蘭羅東爆出確診外，連萬華、基隆也相繼傳出確診個案，許多網友認為國內防疫應升為第三級警戒，但指揮官陳時中目前仍定調為第二級防疫警戒。對此，奇美重症加護醫師陳志金指出，升級將對經濟帶來巨大衝擊，何況國內也尚未符合條件。

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指揮中心今宣布新增16例本土COVID-19案例，加上昨天7例，2天共23例本土，紛紛創下疫情以來新高。其中宜蘭羅東遊藝場群聚累計8人確診，獅子會群聚共11例確診，另外還有3例感染源待釐清。由於疫情突然加劇，許多人開始擔心，國內很快就會進入第三級防疫警戒。

陳時中表示，目前國內將維持第二級警戒，雖然宜蘭加上新北共出現2起群聚，但今天新增的3例不明感染源並不算群聚事件，因此尚未符合第三級警戒。對此，陳志金也發文解釋，扣除2起群聚，剩下的3例不名感染源確診者分屬三個地點，「彼此無關連，不符群聚定義！」根據指揮中心定義，防疫警戒升級條件為「單週出現3件以上社區群聚事件」，目前仍屬於2起群聚，未符合條件。

「有些人在嚷嚷為何今天疫情警戒不升級？」陳志金坦言，若防疫警戒升級，將對各行各業經濟發展造成巨大衝擊。陳志金認為，「真的符合風險的話就升級，如果未符合的話，就維持現有級別。」至於那些一直嚷嚷著升級比較好的人，他則建議，「你自己可以先升級，我們都不反對！」

指揮中心今表示，國內疫情警戒仍維持第二級。（圖／指揮中心提供）

(中時新聞網)