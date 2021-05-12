國內疫情擴大，賴清德副總統今天與全國醫護界代表公開呼籲優先疫苗接種對象儘速施打疫苗，非必要近期盡量避免出入公共場所及探病，並承諾，台灣的醫護人員會在第一線堅守崗位、提供最快速有效的診斷及治療，守護國人的健康，請國人不要過度恐慌。

醫師出身的賴清德今天下午前往「中華民國醫師公會全國聯合會」，與醫師公會全聯會理事長邱泰源、基層醫療協會理事長林應然、護理師公會全聯會理事長高靖秋共同呼籲國人團結防疫。

賴清德表示，中央流行疫情指揮中心公布這一、兩天在台灣幾個城市已經出現了社區感染，在這個關鍵時刻，他與這幾位醫護代表向社會大眾承諾，醫護人員一定會勇敢地堅守崗位，在第一線守護國人的健康，也會運用專業給予病人最快速的診斷、最好的治療，避免疫情進一步擴散。

他也請國人共同配合以下幾點：第一，如果是中央流行疫情指揮中心公布的優先疫苗接種對象，請儘速前往施打疫苗。第二，請大家能夠全力配合指揮中心所有的防疫規定。第三，因應社區感染，指揮中心的防疫措施加嚴，勢必會帶來生活上的不便，也請大家能夠體諒。

賴清德強調，這次疫情固然是一個大挑戰，但他相信只要大家團結合作，遵守指揮中心的指揮，支持政府，醫護人員與民眾共同合作，一定可以度過這次的難關。

邱泰源也表示，台灣擁有世界一流的醫療體系，醫療量能非常足夠，可以因應任何醫療課題及防疫挑戰。過去一年多來，我們擁有最好的防疫成果。未來不管碰到任何的挑戰，他相信國家的醫療體系、醫療量能，絕對可以克服任何一個挑戰，全國醫師團隊會堅定地與國人站在一起，持續照顧國人的健康，「請大家放心」。

林應然也表示，台灣擁有很堅強的社區醫療體系，包括診所、地區醫院等，呼籲民眾，如果有疾病可以到基層醫療院所看診，也要跟醫師表明清楚，是否到過疫區、是否屬於防疫、旅館或航空人員、有無群聚史或接觸史等，讓醫師能夠做早期診斷及初步判斷，如果需要的話，基層醫師也會協助做轉診措施。

他強調，台灣的基層醫師訓練有素，醫療量能足夠，醫療體系也健全，可以反映在我們經歷過的部桃事件、諾富特防疫旅館事件、華航機師事件等，絕大部分都把這些感染者照護得很好，讓他們能夠回到原來的社區並恢復健康。他請國人不要過度恐慌，「台灣的醫療體系會維護民眾的健康，基層醫師永遠跟國人站在一起」。

高靖秋則透露，今天5月12日剛好是護師節，護理師公會為配合政府的防疫措施，取消本來約有1600人的大會。全國的護理師執業人員有18萬人，比國軍還多，她也要向大家承諾護理人員會堅守崗位，提供民眾最好的照護，不管在醫療體系或其他場域。

她呼籲民眾要對政府有信心，只要配合政府的防疫措施，保護好自己的健康，就可以減輕醫療體系的壓力。雖然要嚴肅以對這次的疫情，但也請大家不要焦慮、害怕，並保持正常的飲食、運動及愉快的心情。她也請大家若無必要就不要出入公共場所，避免到醫院探病，希望大家遵守政府防疫的規定，這也是保護醫療體系的安全。

(中時 )