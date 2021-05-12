南投縣防疫再升級，副縣長、指揮官陳正昇（右起）、衛生局長黃昭郎傍晚前往夜市、大賣場展開街頭宣導。（南投縣衛生局提供／黃國峰南投傳真）

南投縣防疫再升級衛生局傍晚前往夜市、大賣場展開街頭宣導。（南投縣衛生局提供／黃國峰南投傳真）

因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，南投縣12日召開「南投縣嚴重特殊傳染性肺炎第13次應變會議」會中再增加8項防疫作為，針對宗教慶典祈安降福集會活動，勸導協商縮減宮廟慶典活動規模外，外籍移工的開齋節，將加派翻譯人員至外籍移工聚集廣場、公園等處走動式宣導，縣府同時啟動「八大類場域」展大防疫稽查，傍晚也將前往夜市、大賣場展開街頭宣導。

南投縣疫情應變中心指揮官陳正昇副縣長表示，未免防疫破口，各場域加強稽查取締及防疫宣導，倘經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定處3,000至1,5000元以下罰鍰。而本次會議再增加8項防疫作為。

一，啟動擴大「八大類場域」防疫稽查，將增加稽查輔導頻率，應佩戴口罩、量體溫、酒精消毒。「八大類場域」是指醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關構。

二，啟動本縣「人口密集住宿型機構」防疫查核，加強防疫措施及重啟各種疫情規模整備工作，包含工作人員管理與人力調度、機構住民安置與健康管理、訪客管理、服務調整與活動管理、環境清消及防疫物資管理等事項。

三，長期照顧 C 據點、共餐食堂、社區大學、 長青學苑等公共場所以帶餐不共餐為原則，應落實各項防疫措施。

四，宗教慶典祈安降福集會活動，勸導協商縮減宮廟慶典活動規模；或延後舉辦。倘活動仍舉行請加強防疫管控，遶境路線選擇較空曠處，民眾確實戴口罩，主辦單位準備充足防疫物資，周圍環境增加消毒頻率，以供餐不共餐提供平安餐（便當或完整食品）等防疫措施。

五，外籍移工活動～開齋節：將加派翻譯人員至外籍移工聚集廣場、公園等處走動式宣導，提醒移工防疫不能鬆懈，持續保持勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫作為。

六，防疫旅館應變措施及防疫旅宿總體檢，持續加強本縣防疫旅館人員管理、廢棄物清除管理及使用後被服及布單管理，並落實環境清消作業。

七，另本縣公車、直達計程車，屬密集度高、時間長且移動性高跨區的交通運輸工具，將加強公車站場及車輛箱體清消，並提醒司機將車內密閉空間，空調開放外部空氣循環，司機及乘客落實全程戴口罩。

八，本縣縣政府暨所屬各機關重啟「異地辦公」整備。

因應最新規定，會議決定原訂於6月6日舉行的「2021永不放棄紫南宮環縣99.9k自行車活動」，為配合防疫優先，已與紫南宮及台灣自由車運動協會決定延至11月14日辦理。

(中時 )