香港警務處國家安全處處長、警務處高級助理處長蔡展鵬，傳出涉光顧無照按摩店，遇上警方臨檢，休假一個月接受調查。警務處長鄧炳強今出面證實，並表示，案件已交由有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）調查，以確保公正、深入專業調查。

鄧炳強下午證實，蔡展鵬被要求休假侯查，並不會執行工作，重申警方非常注重專業操守，任何對警務人員的不當指控，會根據既定機制調查。他強調，國安處不是一人機構，涉案人員休假不會對國安處工作構成影響。

鄧炳強稱，警方展開調查時，蔡展鵬已展開休假。被問及案件發生時間及詳情，他說由於案件正在進行調查，不方便透露。否認隱瞞案件，指決定何時公布內部案件有很多考慮因素。目前事件暫時只屬警方內部調查，但坦言事件對警隊有影響，而至目前為止，並無收到蔡展鵬請辭。

鄧炳強被問到自己是否辭職負責時說，可能很多人很想他辭職，因為覺得他很正義、處理國家安全令人無空間違法，但他強調，不會讓這些人有這些機會，他必然會秉公辦理、公平公正地調查此案。如果他在此案件上有任何錯失，將會根據警察條例承擔一切。

(中時 )