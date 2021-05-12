台股從4月以來受到缺貨、漲價題材推升，傳產股包括鋼鐵、塑化、紡織、電器電纜以及航運類股漲勢不斷，主要是散戶融資參與資本市場，導致當沖比重不斷高升。隨著市場預期將迎來高通膨走勢，導致美國聯準會(Fed)貨幣政策轉鷹，加上本土疫情急升溫，讓台股從4月高點以來崩跌2500點，周三(12日)盤中更是重挫超過1400點。專家提醒，散戶動向觀察指標變化、外資空單等會是止跌關鍵。

三大法人合計180.94億元新台幣，自營商賣超63.01億元，投信買超3.86億元，外資及陸資賣超121.79億元。從數據來看，外資11日賣超金額高達424.31億元，12日賣超金額明顯縮小；11日融資餘額也較前一日的2,702.29 億元降至2,575.87億元，減少126.42億元，但從4月29日的2,740.63億元歷史天量來比較，減幅僅達6.01%，追不上台股跌勢，顯示目前籌碼仍相當凌亂。

台股12日開盤下跌67.25點、以16,515.88點開出，隨後跌勢擴大，雖一度往平盤靠近，但隨著本土疫情延燒催化恐慌性殺盤力道，台股摜破萬六關卡，最低殺至15,165.27點，跌逾1400點或超過8%，遠遜於亞股其它市場表現，更創下史上盤中最大跌點。終場台股收跌680.76點、報在15,902.37點，成交值7,727億元，續創歷史新天量。

據《路透》報導，台新投顧副總經理黃文清指出，恐慌性賣壓出籠，造成散戶多殺多情況，美國科技股表現弱勢，加上本土疫情嚴重，成為周三殺盤主因，但若等到疫情趨緩，股市就會反彈，但若是擴大，盤勢可能在之間遊走，但已經連2日重挫，預期股市短期跌勢會放緩。

群益投顧分析師容逸燊指出，如果疫情持續升溫，甚至達到第三級警戒，短期的恐慌性賣壓不會輕易結束。

國泰證期投顧協理吳佩奇則是提及，散戶動向的觀察指標「融資維持率」近期大跌至156%，同時台股融資餘額也大降，顯示短線多頭退場，加上台股下跌買盤力道不夠，才會演變至暴跌慘況。從數據來看，今年以來融資維持率最高來到176.28%來看，截至11日已經下滑11.84%，法人認為，該指數要來到150%門檻，才有止跌的機會。

從期貨表現來看，5月台指期收在15692點，下跌869點，與現貨相較逆價差210.37點。三大法人淨空單減少4558 口，至- 10,254 口，其中外資減碼空單加碼多單最多，淨空單減少 7655 口、至 – 24,863 口，顯示外資對台股前景仍有期待，是否繼續減少淨空單也成為關注焦點。

(中時新聞網)