根據中新網報導，邳州市公安局12日表示，近期破獲的一件幫助資訊網路犯罪活動案，江蘇邳州吳某以每個月500元（人民幣，下同）的價格把自己的多張銀行金融卡租給他人用於「跑分」而涉嫌違法犯罪，繳獲銀行卡66張，涉案金額高達1700萬元。

今年3月邳州市公安局發現有多張辦理地為邳州的金融卡資金異常，涉嫌為詐騙犯罪集團收款轉帳，根據線索鎖定了涉案銀行卡的卡主張某，隨後將張某傳喚接受調查。

據張某交代與魏某合夥開了家門市，在魏某勸說下把自己多張金融卡以每個月500元的價格租給吳某使用。雖然知道吳某從事的是違法犯罪的行為，但是礙於朋友面子也就沒有拒絕。

吳某到案後言語躲閃，並坦言「跑分」就是替網路賭博平台收款和放款，坦言去年底閒來無事在網上聯繫一個自稱搞「兼職刷單」的人。對方讓其提供金融卡，事先聯繫好的賭博平台會向吳某提供的銀行卡轉帳，再由吳某將錢轉到對方指定的帳戶，吳某可以從中收取「好處費」。

最終吳某用自己身份證辦理了11張金融卡，另外用妻子、妹妹與其他朋友的身份辦理55張，全部用於賭博平台轉帳匯款。

(旺報 )