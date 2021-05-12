刑事局電信偵查大隊在網路巡邏時發現，「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合發娛樂城」、「熊貓體育」等跨境賭博網站，將網站架設於加拿大等地，企圖躲避警方查緝，並在國內成立管理部門，負責接受國內及大陸民眾上網投注美日職棒、籃球、賽馬、彩票等博弈，自2018年迄今，已交易超過台幣上億元，且恐涉及詐欺或洗錢等犯罪，經長期蒐證後，鎖定位於台北市、新北市、台中市、南投縣及彰化縣等21處據點，遂報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮偵辦。

警方指出，網路賭博在網路科技日新月異下，及為了躲避查緝，已演變成專業化分工模式，產生跨境犯罪問題，國內因電腦、軟體設計等產業相當發達，已成為全世界博弈產業中重要的一環。

警方經4個多月追查、分析金流與跟監埋伏，掌握37歲施姓男子招募賴姓等5名工程師，將「金合發娛樂城」等網站研發中心設立於北市，透過網路經營賭博下注。

在台中也查緝到大陸知名「熊貓體育」運動賽事賭博網站在台經銷商，逮捕陳姓客服人員等4人，發現受疫情影響，讓博弈網站營收大增，且嫌犯改以化整為零方式，仿造企業防疫作法，將以往集合式管理方式改變為散布在北、中各處，以自宅或租賃小型辦公室運行，以避免疫情擴散及躲避檢警查緝。

警方共查獲6個賭博網站據點，逮捕到24名嫌犯，查扣到電腦20餘台、存摺10餘本、手機30多支、教戰手冊、點鈔機、現金33萬多元等贓證物。

警方表示，賭博網站為洗錢、詐欺及黑幫暴力犯罪等重要金流，部分賭博網站甚至研究以泰達幣等虛擬貨幣掩飾金流或清算之用，後續將再擴大追查有無幫派介入從事協助洗錢等情事。

(中時 )