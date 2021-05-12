法院文件顯示，美國國防部將把中國手機大廠小米公司移出黑名單，為未來美國投資人對小米進行的任何投資清除障礙。

路透社報導，文件指出，雙方將商定解決目前的訴訟，且不會有進一步爭訟，好讓小米和美國當局的爭執劃下句點。

小米發言人表示，小米正密切留意最新發展，但沒有詳細說明。美國將把小米移出黑名單的消息傳出後，在香港上市的小米股價應聲大漲6%。

由於美國辦公時間已過，無法立即訪問到美國國防部官員。

在川普執政下，美國國防部今年初將小米列入與解放軍有關的中國企業制裁名單，禁止美國投資小米。川普政府也對其他7家中國企業採取類似限制措施。

小米主動出擊，對美國政府提起訴訟，稱被列入黑名單「非法且違憲」，並否認與中國軍方有任何關聯。

拜登上任後，美國聯邦法官今年3月暫時停止國防部將小米列入黑名單，理由是美方此一作法在程序上有「嚴重瑕疵」 。

(中央社)