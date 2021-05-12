新冠肺炎疫情嚴峻，新北原民局配合市府防疫政策，原住民族場館均自即日起閉館至6月8日，包含烏來泰雅民族博物館、新北市原住民族服務中心、picul泰山森林書屋及TaTak原住民族文創聚落平臺，另外本市文化健康站、部落大學課程也於即日起至6月8日全面停課，後續開館及開課將視疫情狀況做滾動式調整。

新北原民局表示，新北防疫全面戒備，提升二級警戒，採取「第二階段社區感染」面對疫情擴散，日前本市29區校園、親子館與銀髮據點均已暫停對外開放辦理服務，里鄰活動及藝文場館表演活動也全數取消，原民局除場館配合閉館，已開課的原住民族部落大學及文化健康站課程，考量及保護學員學習權益及健康，即日起至6月8日全面停課，但相關文健站服務仍持續提供訪視關懷、電話問安、送餐服務，確實落實防疫措施。

新北市原民局指出，除暫停關閉公開場館，提醒有符合接種資格的市民朋友，可前往本市合約醫療院所接種，提升防護力。另原民局全體同仁佩戴口罩辦公，不因疫情影響，持續為族人服務，同時考量族人親洽需求，在局處辦公室設單一出入口進出，並在門口製作防疫措施海報，包括進入室內量測額溫、佩戴口罩、實聯制，並從單一出入口進出，全面防疫，盼儘早度過這波疫情。

(中時 )