儘管日本東京、大阪大都會地區新冠肺炎疫情嚴峻，日本政府及東京奧運組委會目前仍是一切照計畫走，預定今年7月23日開幕，不過許多選手對於已經因為新冠肺炎延期一年的東京奧運依然不安，西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）就表示自己還不確定是否挑戰東奧。

目前世界排名第3、準備挑戰ATP羅馬大師賽第10度拿下男單冠軍的納達爾，當地時間周二的記者會上，坦言自己參加東京奧運仍是未知數，「說真的，我還不知道。現在我無法給各位明確的答覆，因為我自己也說不準情況，真的連賽程我都無法掌握。」

納達爾流露出職業選手們對於疫情不安定的感受，補充：「在以往平常的世界，我可不會預期自己錯過奧運，肯定是要參加的，大家都明白打奧運對我有多重要。但現在因為新冠疫情，我變得不確定了，再看看接下來兩個月發展如何，我需要重新調整參賽行程，之前我在每年1月1日就能幾乎百分之百定好我整季的行程，現在卻不行。」

納達爾並不是唯一對參加東京奧運遲疑的網球明星，美國名將小威廉絲（Serena Williams）表示，如果防疫規定無法允許她帶著3歲女兒隨行，她應該就不會去東京，日本好手錦織圭、大坂直美也是對東京奧運存疑，大坂並說：「我當然會希望奧運順利進行，我是運動員，整個人生都在等待這四年一度的體育盛會，但我覺得有許多重要的事情得考慮，特別是這過去一年。」

(中時 )