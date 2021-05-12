遠雄港（5607）今年首季營收5.39億元，獲利1.22億元，EPS0.53元，優於去年的0.35元，由於今年航空貨運市場夠旺，華航因為機師染疫事件減班後，外籍航空公司都有增班或做刀機，估計可讓遠雄港第二季業績有較大增長，有利提升獲利。

遠雄港指出，公司倉儲空間夠大，國內兩大航空本身的倉儲空間不夠時都會利用遠雄港的倉儲，現在幾乎天天加班作業。公司去年EPS2.01元，董事會決議配發現金股利1.2元。

(工商 )