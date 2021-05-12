遠雄港首季每股賺0.53元 估第二季更好 19:592021/05/12 工商 張佩芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠雄港（5607）今年首季營收5.39億元，獲利1.22億元，EPS0.53元，優於去年的0.35元，由於今年航空貨運市場夠旺，華航因為機師染疫事件減班後，外籍航空公司都有增班或做刀機，估計可讓遠雄港第二季業績有較大增長，有利提升獲利。 遠雄港指出，公司倉儲空間夠大，國內兩大航空本身的倉儲空間不夠時都會利用遠雄港的倉儲，現在幾乎天天加班作業。公司去年EPS2.01元，董事會決議配發現金股利1.2元。 凌巨第一季每股淨損0.37元 仁寶首季獲利EPS 創10年來同期新高 (工商 ) #遠雄港 #華航 #EPS #倉儲空間 #每股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 原物料行情熱！福懋油Q1每股賺0.91元 超過去年上半 19:142021/05/12 財經 《汽車股》和泰車Q1獲利締新猷 每股大賺9.16元 17:402021/05/12 財經 甩疫情陰霾 統一首季獲利創同期新高 21:532021/05/12 財經 《觀光股》豆府Q1獲利續登次高 每股賺2.64元 17:232021/05/12 財經 業外獲利帶動單季轉盈 辣椒第一季EPS 1.32元 19:142021/05/12 財經 高林實業受惠RIMOWA高客單挹注 首季獲利0.05元 16:252021/05/12 財經 恩德第一季轉虧為盈EPS回升至0.05元 11:172021/05/12 財經 Q2業績會更好 萬海首季EPS 6.62元 賺贏去年 04:102021/05/12 產業特刊 房地產「代銷龍頭」海悅國際 第一季EPS 4.9元 20:042021/05/12 財經 英業達 首季EPS優於預期 04:102021/05/12 產業．科技 《鋼鐵股》中鴻4月EPS0.4元 6月報價看漲助Q2 13:252021/05/12 財經 財經熱門新聞 美股泡沫破滅近了？關鍵數據有異狀 達里歐稱拜登是禍首 - 財經 台股崩跌1400點 這檔股爆散戶追買 成交量飆百萬張 - 財經 無須護盤？台股遭狙殺崩千點 8大官股驚見「賣積求榮」 - 財經 散戶斷頭爆人踩人 台股殺完了？專家爆2大訊號 - 財經 失業救濟給太多 美國9共和黨州決砍每周300美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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