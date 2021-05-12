兩位投資界大老周二同聲指出，美國政府採行的政策不利美元前景。橋水創辦人戴利歐（Ray Dalio）表示，美國大規模的財政支出增加通膨與美元走貶的風險，市場巨鱷卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）也警告，聯準會（Fed）的超寬鬆貨幣政策正危及美元的全球儲備貨幣地位。

戴利歐是在接受媒體專訪時指出，拜登的經濟政策，包括3月簽署的1.9兆美元疫情紓困方案，以及隨後提議的2.3兆美元基建草案，有創造經濟中有過多濫頭寸泡沫的風險。

戴利歐認為，「最大的問題在於這些流進系統的資金量太大，相關的風險必需謹慎予以平衡，避免經濟過熱的解套關鍵在於生產力。」

戴利歐預測，美國政府大量發行新債，但將面臨買盤不足的問題，此一情況將迫使Fed繼續採行寬鬆貨幣政策。

戴利歐並表示，美股目前就是一個泡沫，但並非因舉債所造成。他說，「泡沫有兩種，一種是舉債泡沫，當還款期限屆滿而無法還款，那泡沫就會破滅，另一種是因為濫頭寸太多衍生的泡沫，我們比較像是第二種。」

對沖基金Duquesne Family Office董事長卓肯米勒也指出，「Fed在疫情期間支持金融市場與經濟的相關政策，最終將會危及美元長線的前景。」

卓肯米勒認為，即便金融市場牛氣沖天，經濟也欣欣向榮，Fed卻堅持採行低利率，並投入好幾兆美元購債，這將造成長期風險。

他還說，「綜觀歷史，我找不到有貨幣與財政政策竟與經濟基本面有如此脫鉤的例子，一個都沒有。」

卓肯米勒表示，長遠來看，Fed的政策與舉債以及赤字過高的問題，將會危及美元作為全球儲備貨幣的地位。

他指出，「如果我們持續債務貨幣化，我們等於鼓勵政府更多的支出，這是我第一次擔心美元在15年內就會喪失儲備貨幣霸主地位，以及因此一地位伴隨而來的所有好處。」

(工商 )