中華足協12日公告因疫情升溫所影響之賽事或活動。（中華足協提供）

國內新冠疫情升溫，中華足協昨天召開緊急會議，決定即日起到6月8日之前，足協所主辦的國內足球賽事都先暫停。原定本周六進行的木蘭女足聯賽第4輪首當其衝，連續3輪賽事都將延期舉行。

足協先暫停的比賽包括木蘭聯賽、青年聯賽與乙級聯賽，相對於國內棒、籃球賽事對於疫情升溫，都先採取閉門方式因應，足球停賽主因是配合與因應各級政府、機關與學校之場地借用政策，近期要租用恐怕會有困難。

相較之下，男足的企業甲級足球聯賽正因國家隊集訓而休兵，要到7月才恢復比賽，目前不會受到疫情衝擊。中華男足6月初要到科威特角逐世界盃資格賽，現階段則按計畫照常集訓，並依當地政府防疫政策做滾動式調整。

此外，原定16日要在高雄舉行之「AFC（亞足聯）草根足球節」，也將擇期另行辦理，足協舉辦之裁判講習、法治講座亦受到影響，詳情請至中華足協官網（https://www.ctfa.com.tw/）公告查詢。

(中時 )