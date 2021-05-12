四大公投案即將在8月28日登場，桃園市議員林政賢12日質詢時，以台中市長盧秀燕敢反空汙、反萊豬，民調屢屢創新高，詢問市長鄭文燦的態度，鄭強調4案都會投反對票，「如果反萊豬就能從末段到前段，市政就不用努力了！」強調自己了解各議題的過程，像是藻礁議題，他希望透過理性討論，釐清對桃園、對台灣最好的方案。

林政賢12日在議會詢問鄭文燦對反萊豬、重啟核四、保護藻礁、公投綁大選等4大公投案的態度，直言盧秀燕敢反空汙、反萊豬，所以民調屢屢創新高，短短一年多，從末段班到前段班，就是最好例子，呼籲站在民意的一邊，民眾會支持你、也會記得你，有助未來競逐大位。

林政賢直言，環保局對於大潭電廠增設機組與藻礁議題，跟中央環保署與經濟部如出一轍，看不出捍衛桃園環境生態的決心，諷刺鄭文燦辛苦累積的聲望可能會毀於一旦，強調鄭身為桃園大家長，不用把自己跟執政黨的環境能源議題綁一起，「市長是桃園市民選的市長，不是蔡英文桃園市的市長、更不是蘇貞昌的細漢！」沒必要幫中央的政策背書。

林政賢說，根據藻礁公投領銜人潘忠政說法，藻礁公投推動聯盟認為外推方案無法解決大潭海象不佳的問題，且在生態敏感區大規模開發，仍有生態破壞疑慮，呼籲政府及早評估各種三接遷離大潭的方案，而不要繼續在大潭打轉，並應將所有資訊公開，讓社會大眾了解，要求鄭文燦以市民為依歸，做到「反萊豬、護藻礁」。

鄭文燦堅定表示，因為充分了解各議題的主張過程，所以4大公投都會投下不同意票，他也認為全國每個首長都很認真，民調結果也往往是針對首長施政給予的正面評價，並不是單一主張造成高民調，「如果這樣就能從末段到前段，市政就不用努力！」他也影射道，其他反萊豬的首長也有民調吊車尾的。

鄭文燦表示，桃園推動藻礁保護措施是全國最早，馬前總統時期制定三接方案，當時的縣長未將大潭藻礁劃定為保護區，當時立委也都支持馬前總統的政策，目前針對三接改設台北港等替代方案，新北市政府也明確表示反對。

鄭文燦強調，桃園市政府捍衛桃園環境生態不打折扣，也會清楚說明相關做法，至於中央2次調整三接方案也是基於保護藻礁的立場，此議題應由專家學者及社會各界共同參與，透過理性討論，釐清對桃園、對台灣最好的方案。

(中時 )