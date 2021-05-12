第一銀行公告，擬申請次順位金融債券發行額度新臺幣200億元，董事會決議日期為5月12日，債券名稱為第一銀行110年度無擔保無到期日非累積次順位金融債券。

債券每張面額為新臺幣1,000萬元整，發行價格將按債券面額十足發行，發行期間為無擔保無到期日非累積次順位金融債券，發行利率將視當時市場狀況而定。

一銀指出，募得價款之用途及運用計畫為維持資本適足率，提升中長期資金穩定來源並支應業務發展，接下來將向金融監督管理委員會銀行局申請發行額度，經核准後，視實際需要一次或分次發行。

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