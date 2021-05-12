疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家警：進化版病毒已在社區擴散

台灣12日又增加16例本土病例，疫情已進入社區感染。中央疫情指揮中心宣布，自即日起至6月8日提升疫情警戒至第二級。民眾擔心，升至第三級的話，禁止室內5人以上聚會，那該如何上班？衛福部長陳時中表示，規定指的是聚會，並非辦公場所。有網友嗆：「上班不敢算」，連政府都可以解散了。

根據指揮中心疫情警戒︰第二級是出現感染源不明的本土病例；第三級則是單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明的本土病例。若疫情升為第三級時，全民外出時須全程配戴口罩，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。至於未來若升至三級警戒，是否就無法上班？陳時中對此表示，疫情警戒第3級規定「停止室內5人以上、室外10人以上之聚會」，並非指辦公環境，而是一般聚會。

有網友在PTT八卦板貼文指出，公司上班不算聚會唷，還有群聚感染人的案數，若是與確診者親密接觸後感染，不算群聚感染，這文字解讀的邏輯，真的刷新我的三觀。

網友回應表示，「防疫遊戲規則都是他一人說的算？14天變7天、變5天、變3天，也是他在說的算，不照國際防疫程序標準及防疫零容忍做，誰能多說話？」、「上班不敢算，不然連政府都可以解散了XD。」、「難道政府強制要求你不能上班賺錢，你覺得更合理喔？」

(中時新聞網)