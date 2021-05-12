宜蘭羅東遊藝場群聚事件擴大，已累積8人確診，最先發病的案1202為羅東「銀河百家樂」遊藝場的員工，至今感染源不明；許多網友就發問為何這麼多人想去遊藝場玩樂，1名網友分享其中黑幕，許多遊藝場都會私下提供換金錢服務，也會讓顧客先「嚐甜頭」，藉此吸引他們常報到，但最終賺錢的都是店家。

該網友在PTT發文表示，台灣遊藝場的執照牌根本請不下來，跟酒店牌一樣需好幾百萬，沒牌的如果被查封就換名字繼續開，小間的就付圍事費，大間就黑道自己開，他說目前用電玩獎勵換錢也很普遍，只是沒有這麼明目張膽，櫃台上的獎品只是擺好看的，而專門換錢的人稱做「老鼠」，臨檢時會第1個逃走，也是公司最信任的人，也只有熟客才有門路找到老鼠換錢。

網友分享其中黑幕，許多遊藝場都會私下提供換金錢，也會讓顧客先「嘗甜頭」，藉此吸引他們常報到，但最終賺錢的都是店家。（圖／翻攝自PTT）

該網友說，遊藝場基本上不會讓客人贏不到錢，因為客人就不會來了，客人投注到一定額度會開大小獎，如果客人常贏不吐錢，就會被請去辦公室「招呼」一下，有涉嫌掏空的店員也逃不了；遊藝場完全不怕客人贏錢，即便抽到十幾萬積分、中了大獎，「不用2個禮拜你一定吐回去更多，真的會去賭的人錢也一定守不住。」過年期間利潤可高達8位數。

該網友說，有些店家還會推出優惠，拉朋友進來就可以拿積分免費賭，「短短一小時1千元可以贏到4、5千，嚐了幾次甜頭他們就常常來報到」，但他說「只要進來賭我很少看到贏大錢又過得好的，大部分顧客都會輸回去，這些顧客都知道莊家永遠最賺，但他們都抱著1個夢進來賭，也就是那個夢讓他們口袋空空」。許多網有留言說「就封你為賭場王」、「這真的是黑洞」。

(中時新聞網)