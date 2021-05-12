全球信評機構穆迪12日表示，調整全球航空業評等展望自負向為正向，反映將自2021年下半年開始到2022年航空旅行廣泛增長的預期。該機構作出此項決定，是在印度每日新冠病毒感染率仍居於創紀錄的高水平情況下，令市場十分驚訝。

此次航空業評等展望的改變，肇因於新冠病毒感染率和航空旅行需求的顯著變化，穆迪分析師指出，儘管疫情仍未平息，已能預估在接下來的18個月中，航空業的基本面將得到實質性的改善。估計2021年秋季，許多國家/地區的辦事處將開始大量開放，將有利於公司差旅的恢復，市場積極的需求趨勢將持續多個季度，一直持續到2023年。

穆迪認為，在接下來的12到18個月內，疫苗的推出將很大程度上帶動旅行的需求增加，疫苗接種、開放邊界、以及減緩或消除目前的移動限制，均將支持全球航空旅行量的持續增長。實際上，2021年3月開始，美國國內旅行需求強勁復甦，凸顯了大規模接種疫苗帶來的收益，在夏天之前，邊境關閉和國際上嚴格的檢疫限制，增加2021年美國境內和鄰近國際目的地，如墨西哥和加勒比海地區的航空旅行需求，且估計2021年下半年，探望親朋好友的國際流量也將返回，許多人藉此機會重新建立聯繫。

對於今年夏天，穆迪估計，八家美國航空公司中，每家在今年夏天的境內運營量至少將達到2019年運營能力的80％，業者也自行估計，今年夏天的國內客座率會超過80％，在2019年間此一比例為85％，部份廉價航班的班表將可超過2019年的水準。

(工商 )